Avvio di anno scolastico senza problemi: dieci nuove aule per il polo didattico

Dieci nuove aule per gli studenti del polo didattico di Passo Corese, che da anni ormai sono alle prese con una grave carenza di spazi per svolgere le lezioni. Stavolta, a quanto pare, la soluzione arriva prima dell’avvio dell’anno scolastico, e ad annunciarla è direttamente la provincia di Rieti, competente per la scuola superiore più rappresentativa di tutta la Bassa Sabina. “Dopo anni di sollecitazioni per la mancanza di aule nel polo di Passo Corese, l’amministrazione provinciale, guidata da Mariano Calisse, ha provveduto in questi mesi a reperire dieci aule di nuova costruzione, che fungeranno da succursale per l’Istituto Aldo Moro, ottemperando alle sopraggiunte esigenze della scuola”, annuncia una nota di Palazzo d’Oltre Velino. “Mi sono preso l’impegno di supportare il polo di Passo Corese, un istituto che aumenta il numero dei suoi iscritti di anno in anno, mettendolo in cima alle questioni da risolvere per il settore scuola nel mio primo anno di lavoro in Provincia - aggiunge il presidente della Provincia -. Abbiamo raggiunto in breve tempo un bel risultato, offrendo delle aule nuove e idonee all’attività didattica ai tanti ragazzi iscritti, che porteranno ad un ampliamento significativo del Polo; ora lavoriamo per cercare di risolvere le questioni legate al trasporto".

pa. gio.