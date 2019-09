Superiori, al "Rosatelli" inizio d'anno scolastico tra i lavori di miglioramento sismico

All’istituto Celestino Rosatelli lavori di manutenzione e di miglioramento sismico in vista. Per quanto riguarda la sicurezza, gli interventi riguarderanno la porzione che ospita le aule e i laboratori e verranno realizzati grazie a un finanziamento del ministero dell’Istruzione antecedente il terremoto; interesseranno elementi strutturali, incrementando la sicurezza sismica di oltre il 10% rispetto al livello richiesto dalle norme tecniche per le costruzioni del 2018. A ciò si aggiungono lavori di efficientamento energetico e rimozione di amianto dalla copertura della palestra, in questo caso con un finanziamento derivante dall’emergenza maltempo del 2018. Per quanto riguarda la porzione che ospita le professionali saranno rimodernati gli impianti igienico sanitari, venendo incontro alle nuove necessità generate dalla presenza, per la prima volta, di ragazze. A informare su questo è Claudia Chiarinelli, consigliere provinciale di FdI con delega all’edilizia scolastica, che tiene anche a fare chiarezza sulla vicenda dell’istituto Elena Principessa di Napoli, innanzitutto sul numero delle sedi che verranno utilizzate a inizio di anno scolastico. “Saranno tre: una parte degli studenti frequenteranno Palazzo degli Studi, una parte l’edificio dell’ex ragioneria e una parte l’edificio dell’Istituzione Formativa. Questo finché non sarà possibile consegnare all’università Palazzo Aluffi, a quel punto saranno completamente liberi il primo e il secondo piano dei Geometri di via Angelo Maria Ricci (il piano terra è occupato dalla facoltà di Scienze della Montagna), che saranno dedicati esclusivamente all’Elena Principessa di Napoli”. Sulla questione della succursale in via Moisè di Gaio, prima annunciata e a cui poi si è dovuto rinunciare, la Chiarinelli chiarisce come “a seguito di manifestazione d’interesse, alla quale aveva risposto un unico imprenditore, si è giunti a individuare un immobile già sede di istituto scolastico situato in via Di Gaio; le certificazioni occorrenti per garantire l’idoneità della struttura sono state fornite rapidamente a eccezione di quella antisismica, per la quale è stata comunicata come consegna la data del 10 settembre 2019. Tale data, coincidente con l’apertura della scuola, non ha permesso di poter fornire al dirigente scolastico in tempo utile tutta la certificazione di legge per organizzare le attività didattiche”. Critico il consigliere di minoranza Alessio Angelucci (Rieti Città Futura): “La succursale unica in via Di Gaio avrebbe facilitato tutta la funzione didattica, soprattutto per quanto riguarda i docenti: è complesso scrivere un orario che tenga conto degli spostamenti. Come è possibile che l’amministrazione abbia perso l’occasione di questa comoda soluzione sbagliando le tempistiche?”.

Alessandro Toniolli