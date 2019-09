L'appello dei sindaci del sisma al nuovo Governo: "Si cambi il quadro normativo"

Governo nuovo, richieste di sempre. Nell’augurare buon lavoro all’esecutivo “Conte-bis”, che si appresta a ottenere il voto di fiducia alle Camere, sindaci e amministratori del cratere reatino del terremoto 2016 tornano a chiedere un’accelerazione importante nella lenta e farraginosa macchina della ricostruzione, che nelle ore scorse, per quel che concerne l’arrivo sul territorio dei fondi stanziati ad hoc, è finita sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, così come successo in Umbria e nelle Marche. “Le priorità sono quelle legate alla modifica del quadro normativo - dice il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella - sia riguardo ai procedimenti legati alla ricostruzione, sia all’assegnazione del personale per il potenziamento degli uffici comunali, che richiederebbe una durata del contratto molto più lunga rispetto a quella prevista dall’attuale normativa. Sulle norme di tutela del quadro normativo che regola i procedimenti, il fine deve essere quello di rendere possibile la ricostruzione in deroga alle norme di tutela del territorio, sia dal punto di vista dei vincoli idrogeologici che paesaggistici. Si tratta di modifiche circostanziate perché abbiamo consapevolezza piena che forse l’unica ricchezza di cui ancora dispongono questi territori è proprio la bellezza del paesaggio naturale, che è nostro interesse tutelare in ogni modo”. “Credo che il nuovo governo sappia bene quali sono le tematiche e i punti su cui intervenire per accelerare la ricostruzione – gli fa eco il collega sindaco di Cittareale, Francesco Nelli - ogni sindaco e ogni Comune hanno delle specificità e delle problematiche precise. Io credo che al di sopra dei singoli problemi occorra avere una visione di dove si sta andando e di cosa dobbiamo fare in prospettiva. Per fare questo occorre necessariamente un gioco di squadra tra le istituzioni: si è visto che quando è stato fatto si sono avuti risultati concreti, come nel nostro caso con i lavori del terminal di Selvarotonda, progettati dall'Ufficio speciale ricostruzione, Regione Lazio e Comune di Cittareale, e già tornati nella fruibilità dell’amministrazione. In questo senso, credo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle visite sul territorio - e anche a Cittareale - abbia maturato un quadro dell'attuale situazione e possa indirizzare l'azione del governo nel migliore dei modi”. Il vicesindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, già primo cittadino del borgo epicentro del sisma del 24 agosto 2016, si rivolge invece al nuovo ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che in quanto ex commissario alla Ricostruzione post-sism, potrà fare da cerniera tra i territori terremotati e il nuovo esecutivo di Palazzo Chigi. “Credo che abbia la sensibilità di dare priorità alla nostra situazione visto che conosce il territorio e le problematiche che tutti affrontiamo quotidianamente”, dice.

Paolo Giomi