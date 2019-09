Indetta gara per gli asili nido comunali. Preoccupate le 28 operatrici

Nidi d'infanzia comunali: indetta la gara d’appalto per la gestione del servizio, ma arrivano le perplessità per l’assenza della clausola sociale. L’assessore Giovanna Palomba sdrammatizza e fa riferimento al capitolato. Dopo la proroga del servizio ad Esperia, prevista dallo stesso contratto, è stato pubblicato il bando per la gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione in regime di concessione del servizio dei nidi “Ciancarelli” di viale Maraini e il “Servizio a indirizzo Montessoriano” di via Martiri delle Fosse Reatine nel periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Assente però la clausola sociale e questo ha destato qualche perplessità nei sindacati e preoccupazione nelle 28 lavoratrici. Tali clausole sono definite “disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche, in appalto o in concessione”. Da parte sua, l’assessore ai Servizi sociali, Palomba, precisa che “nel capitolato, che è una parte essenziale del bando dove si sostanzia la volontà stessa dell’ente”, tale clausola è presente all’articolo 15 e aggiunge che “non è un obbligo di legge applicare la clausola sociale, ma facoltà delle parti contraenti. Non è obbligatoria anche perché non è una gara riservata alle sole cooperative sociali”. L’aggiudicazione seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come si legge nella determinazione n. 1970 del 29 agosto scorso, per gli anni 2020-2022, rinnovabile per due anni. La finalità della concessione, si legge inoltre nel bando di gara, “è di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l’azione educativa della famiglia”, interpretando i bisogni dei bambini e calibrando con le famiglie gli interventi. Il costo giornaliero a posto bambino a base di gara è di 37,57 euro per 86 posti del “Ciancarelli” e poco meno per i 21 posti del Montessori, per 210 giorni. Il prezzo mensile a carico del Comune di Rieti, sul quale effettuare il ribasso di gara, ammonta rispettivamente a 31.344,85 e 7.535,00 euro. Il valore complessivo della concessione, per tre anni, ammonta ad2.574.787,08 euro, comprensivo delle utilità connesse alle prestazioni accessorie; il valore stimato complessivo della concessione è invece di 4.291.311,80 euro.

Laura Varone