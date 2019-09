Full immersion nel Rinascimento in compagnia del genio di Leonardo

Domani (sabato 7), alle 10, nella splendida cornice del chiostro del monastero di Santa Lucia (sezione archeologica del museo civico), con lo spettacolo “Leonardo 500”, il gruppo Jobel Teatro torna a proporre una full immersion, questa volta nel Rinascimento, in compagnia del genio di Leonardo. "Leonardo 500" sarà caratterizzato, come di consueto, dall'interazione con il pubblico, che diventa parte attiva dello spettacolo, creando un'atmosfera davvero unica e stimolante. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Seguirà alle 21 la cena con animazione "A cena con Leonardo" e visita guidata al museo per un costo di 20 euro per gli adulti e 18 per bambini fino a dieci anni con posti limitati. Per la cena più la visita guidata è necessario il ritiro del voucher di ingresso, presso il museo-sezione archeologica, nei seguenti giorni e orari: oggi dalle 16 alle 19 e domani dalle 11 alle 19. Per lo spettacolo, il ritiro del voucher di ingresso gratuito è presso il museo-sezione archeologica domani sempre dalle 11 alle 19. Per informazioni si possono chiamare i numeri 329.1716304 e 329.2248768. Un appuntamento da non perdere.