Va a comprare le sigarette e vince 300 mila euro. Caccia al fortunato vincitore

Un altro “bacio della fortuna” è stato schioccato ieri mattina in terra sabina. Alla tabaccheria “Emporio 95”, situata in porta Ternana, a Torri in Sabina, è stato “grattato” un premio da 300mila euro con un Gratta e Vinci da 5 euro. E’ accaduto ad un passante, fermatosi presso l’esercizio commerciale per acquistare un pacchetto di sigarette. E nel piccolo borgo sabino è immediatamente partita la caccia al nome del fortunato vincitore. Il quale, però, potrebbe anche non essere necessariamente del posto visto che la tabaccheria si trova in un luogo di transito, dove ogni giorno sostano e passano diverse persone. Mai finora si era registrata una vincita così alta nel territorio di Torri in Sabina.

pa. gio.