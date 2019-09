"Liberi sulla Carta" pronta a partire: primo ospite Giancarlo Giannini

Saranno i temi del viaggio e l’hashtag #facciamospazio a caratterizzare l'edizione 2019 di “Liberi sulla carta”, fiera dell'editoria indipendente presentata ieri a Palazzo Potenziani. Dal 12 al 15 settembre gli spazi del Polo culturale di Santa Lucia saranno invasi da parole, musica e immagini in un viaggio che dalla letteratura porterà i visitatori a scoprire i diversi volti della cultura. Parlando di volti, le due punte di diamante di questa edizione saranno Giancarlo Giannini, ospite della rassegna il 14 alle 21.45, e Marco Giallini, il 15 alla stessa ora, che si racconteranno intervistati da Marta Perego. Accanto a loro tanti altri ospiti: il reatino Carlo Valente affiancato da Pino Marino, Michela Murgia, vincitrice del Campiello con “Accabadora”, che darà voce a “Canne al vento” della conterranea Grazia Deledda. Un'edizione, questa, che guarda anche alla solidarietà con il triangolare, l’11 settembre alle 17, che vedrà scendere in campo la nazionale italiana scrittori Osvaldo Soriano Football Club, ItalianAttori e F.C. Rieti, che si sfideranno per raccogliere fondi a favore dell'Airc e dell'Alcli. Il direttore Fabrizio Moscato ringrazia “la Fondazione Varrone che ha accolto e compreso la nostra scommessa: far capire che leggere è divertente e che dietro a un libro c’è un mondo, il logo di copertina non nasce a caso perché i libri possono portarci in alto”. E' d'accordo il presidente della Fondazione Varrone, Antonio D’Onofrio, che definisce LSC “un'iniziativa importante, perché la piccola editoria è fondamentale per la libertà culturale. Queste sono le iniziative che vogliamo sponsorizzare e che possono portare alla ripartenza che auspichiamo”.

P. C.