L'assessore De Santis: "Tutti gli uffici comunali torneranno a regime entro un anno"

L'assessore al Personale, Oreste De Santis, ha sulla sua scrivania la pianta per la ridefinizione della dotazione organica del Comune e parte dall'avviso pubblico per 16 posti a tempo indeterminato inserito nell'ambito del “Programma triennale del fabbisogno di personale”. “Tutto ciò è stato possibile grazie alla definizione di una macro-organizzazione dell’Ente che, dopo aver studiato la dotazione organica, è stata rimodulata in base ai fabbisogni e in conformità del decreto ministeriale”.

Come ha già avuto modo di dichiarare, non saranno 16 posti ma 44.

“La commissione ha dato autorizzazione per l'assunzione di 44 unità, approvando il concorso per 16 unità e dando mandato anche per quelli del 2020 e 2021 fissando già i paletti secondo il limite imposto dalla Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali. All’interno dell’amministrazione devono esserci 315 unità ed essendo il nostro un Comune in predissesto, il numero non può essere né inferiore né maggiore e l'importo complessivo della spesa deve rimanere dentro il parametro previsto fissato a 1.704.850 euro”.

Come arriverete a 44 nuove assunzioni?

“Ad inizio 2020 ci sarà un nuovo bando per 17 unità e nel 2021 per 11 e saranno entrambi pubblicati a gennaio, quindi tra poco meno di un anno avremo 44 nuovi assunti a tempo indeterminato. Nel frattempo il ministero ci ha accordato altri due computer e quindi due dipendenti per potenziare l’ufficio anagrafe che ad oggi ha già emesso 7.500 nuove carte d’identità. Inoltre abbiamo assunto, a tempo determinato, due tecnici per l'ufficio sisma, a carico della Regione, che gestiranno le domande di rimborso”. Nel dettaglio le assunzioni come saranno divise?

“Con 14 unità per la categoria B, 18 per la categoria C, 8 per la D più 4 dirigenti. Ciò non toglie che se per quota 100 o pensionamenti diminuirà il numero di dipendenti, potremo aggiornare il piano programmatico e i dirigenti potranno essere reintegrati in compensazione senza una nuova richiesta al ministero”.

Dirigenti che al momento mancano.

“Per quanto riguarda i Servizi Sociali verrà indetta la mobilità entro il prossimo 9 settembre e l’1 dicembre scatterà la mobilità per ricoprire il ruolo di dirigente al settore Urbanistica. Stiamo lavorando per il direttore della Paroniana”.

Quante domande sono arrivate ad oggi per la volontaria mobilità?

“Al momento 12, di cui 4 per i vigili urbani e una per la categoria B3. Se arriveranno più richieste di mobilità rispetto alle unità previste dal concorso, una commissione interna deciderà in base ai requisiti”.

Paola Corradini