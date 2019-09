Tredici trekker sulle vette del Perù a sostegno delle piccole comunità locali

Un viaggio durato venti giorni, che è stato naturale chiamare “Dagli Appennini alle Ande”, la cui organizzazione è stata curata dall'alpinista reatino Enrico Ferri del Cai di Antrodoco e che si è snodato lungo le vette peruviane per promuovere il progetto di solidarietà a favore dei bambini e dei giovani delle comunità che vivono ai piedi della Cordillera Blanca. Un gruppo di 13 trekker - Antonino Fabi, Barbara Maurizi, Giulia Feliciani, Enrico Ferri, Marina Guidi, Lucia Mazzei, Ines Millesimi, Anna Maria Ortensi, Maria Rita Pulvirenti, Giuseppe Santimarocchi, Maria Eugenia Schirru, Daniela Tertulliani, Antonello Venga -, appartenenti, oltre che a quello di Antrodoco, ai Club alpini italiani di Rieti e Amatrice, hanno incontrato padre Alessio Busato, da 11 anni nella parrocchia di Shilla, che unisce sette paesini alle falde del Nevado Huascarán, la montagna più alta del Perù. Padre Alessio, la primavera scorsa, ha incontrato il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, e si è recato poi ad Amatrice dove le cure pastorali sono affidate a due parroci peruviani. L'idea è quella di stendere un lungo filo immaginario che, attraverso la solidarietà, porti aiuto a queste popolazioni che vivono di artigianato ed agricoltura in piccolissimi paesi sperduti tra le Ande. Il racconto dei viaggiatori è ricco di storie, impressioni ed emozioni che raccontano entusiasti e con la voglia di aiutare. Fare propria la voce dei tredici viaggiatori è stata cosa facile. Parlano di “una povertà così capillare da non essere immaginabile, ma tutti sorridono i bimbi, gli adulti, i vecchi”. I piccoli villaggi e la semplicità di chi li abita, in uno spirito di calore, accoglienza e assoluta, francescana semplicità. E poi la casa di servizio dell'operazione Mato Grosso, a Cuzco, dove si accolgono anche i bisognosi, i parroci di passaggio e i volontari delle missioni. Sono due italiani, genitori di cinque figli, a gestire il centro con “una grande determinazione che suscita ammirazione per una scelta di vita così forte” in una città di un milione di abitanti, molti poverissimi. Il racconto dei reatini parla di “baracche, alcune case tirate su di un piano, e poi se possono finiscono il secondo o il terzo in una selva di tralicci, pilastri a vista, fili e cavi elettrici tutti scoperti”. A pochi chilometri dalla città appaiono i boschi di eucalipto e i siti archeologici, luoghi pieni di magia dove gli alpinisti si sono immersi nel coloratissimo mondo dell'artigianato andino. Tra le emozioni più forti, la salita alla “Montagna dei sette colori”, oltre 5.000 metri, a piedi ad esplorare “un luogo scoperto solo tre anni fa perché da 40 anni si sono cominciati a sciogliere i ghiacci. I colori sono dovuti alla presenza di minerali”. E gli chef quechua che hanno preparato, con “impiattamenti curatissimi, piatti speciali preparati con prodotti tipici”. In cinque del gruppo hanno tentato la salita in notturna al Nevado Pisco, 5.752 metri, ma sono tornati indietro a poche centinaia di metri dalla vetta perché una ragazza del gruppo si è sentita male accusando i primi sintomi del mal di montagna, ma ciò non ha tolto nulla al viaggio che è proseguito fino a Lima “città con 11 milioni di abitanti affacciata sull'oceano Pacifico avvolta nel caos del traffico, ma con mille tesori nascosti: il quartiere Barranco, il convento di San Francesco con gli ossari ricomposti come in una installazione d'arte, il museo Larco e le ceramiche preinca e i gioielli”. E il Machu Picchu, scoperto nel 1911 e una delle sette meraviglie del mondo, “un luogo che ci ha commosso per la sua bellezza assoluta, incastonato tra rocce che prendono vita con i raggi del sole”. I tredici reatini hanno definito questo viaggio “un'esperienza fortissima con volti, attimi, gesti e sensazioni che a volte è difficile condividere con alcuni ricordi che ognuno di noi terrà nel suo cuore”.

Paola Corradini