Scuole e società sportive senza palestre

Un inizio d'anno difficile per le palestre delle scuole, e a complicare la situazione arriva anche la chiusura del Pala Cordoni. Tra quelle di competenza provinciale e quelle di competenza comunale la città di Rieti deve fare a meno delle strutture dedicate all’attività sportiva dell’Istituto Industriale, e di quelle chiuse con ordinanza del 2018 della Sacchetti Sassetti e della Marconi. Per l’Istituto Industriale, Simone Fratini, consigliere provinciale con delega agli impianti sportivi, fornisce i tempi: “I lavori dovrebbero durare circa due mesi, comunque le ditte interessate hanno l’obbligo di completarli entro il 2019”. Quanto al Pala Cordoni, il consigliere delegato allo sport Roberto Donati conferma che “gli interventi inizieranno questa settimana per concludersi entro fine ottobre: lo restituiranno alla città con l’agibilità per 450 posti a sedere più gli atleti”. Ma non è tutto perché la stessa struttura sarà interessata dai lavori previsti nell’ambito del programma Rieti 2020.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI RIETI E DELLA SABINA IN EDICOLA OGGI 5 SETTEMBRE