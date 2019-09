Tasse comunali evase per 1,2 milioni

Il Comune di Rieti batte cassa e dichiara guerra agli evasori delle tasse. Una guerra a tutto tondo dalla Tari all’Imu, fino agli abusivi del suolo pubblico. Nello specifico sono 226 gli evasori individuati dalla “task force” messa in campo dall’Ufficio Tributi che dal 2012 al 2018 non avrebbero pagato imposta municipale propria (Imu), sui servizi indivisibili (Tasi), tassa sui rifiuti (Tari), e per l’occupazione degli spazi pubblici per un ammontare di 1.223,345 milioni. Furbetti delle tasse finiti nella rete a seguito dell’incrocio dei dati ed informazioni censite nella banca dati tributaria, e quelli catastali da parte dell’Ufficio Tributi che sta ancora provvedendo alla verifica delle posizioni dei contribuenti procedendo, dopo le verifiche, all’emissione degli avvisi di accertamento per il recupero dei pagamenti dovuti relativamente alle imposte. In questo caso su Imu (annualità 2012-2018), Tarsu, Tares e Tari (2012-2018) e Tasi (2014-2018). Nello specifico sono 102 gli avvisi di accertamento per il recupero delle somme dovute e non versate a titolo di Imu per complessivi 669.457 mila euro (di cui 534.235 a titolo di imposta, 4.534 di interessi e 667 euro a titolo di spese di notifica); 100 gli avvisi di accertamento per il recupero di somme dovute e non versate a titolo di Tasi per complessivi 208.783 euro (di cui 165.226 a titolo di imposta, 41.586 di sanzioni, 1.307 a titolo di interessi, 664 a titolo di spese di notifica); 24 avvisi di accertamento per recupero somme dovute e non versate a titolo di Tarsi-Tares-Tari per complessivi 345.105 euro (di cui 241.272 a titolo di tassa, 14.796 a titolo di addizionale provinciale, 83.076 a titolo di sanzioni, 5.751 a titolo di interessi, 210 euro a titolo di spese di notifica). C’è da dire che le verifiche effettuate dall’Ufficio Tributi potrebbero esser oggetto di legittime rettifiche o annullamenti in sede di riscontro con la documentazione in possesso dei contribuenti presuntivamente accertati, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, con particolare riguardo ai versamenti non pervenuti. Per questo motivo dei 1,2 milioni accertati, si ritiene che a rientrare nelle casse saranno 859.975 euro. Particolare attenzione l’Ufficio tributi del Comune la sta riservando sulla tassa per l’occupazione del suolo pubblico per la quale sono in corso accertamenti per occupazione abusiva negli ultimi anni e sulla tassa di soggiorno evasa dai titolari di alcune strutture alberghiere che ha visto impegnata anche la Guardia di finanza. Nelle prossime settimane dovrebbero partire le prime cartelle esattoriali. “L’arrivo di una cartella esattoriale non porta mai consensi ma a noi interessa che tutti paghino le tasse perché chi non lo fa non danneggia solo l’amministrazione ma una intera comunità” ha più volte sottolineato il sindaco Antonio Cicchetti. Come dire, la guerra ai furbetti delle tasse è solo all’inizio.

Luigi Spaghetti