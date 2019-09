Nuovo capannone in arrivo al polo logistico: 15mila metri quadrati per i depositi

Nuovo capannone in arrivo al polo logistico. E a realizzarlo sarà ancora una volta la Vailog, che nelle ore scorse ha ottenuto dal Comune di Fara Sabina l’ultima autorizzazione per la costruzione ex novo di un fabbricato “ad uso deposito con annessi uffici amministrativi” da realizzare all’interno dell’agglomerato industriale. Si tratta di un’area artigianale, situata sul versante opposto a quello più vicino alla strada Ternana, dove troneggia il maxi centro distribuzione di Amazon, operativo ormai da due anni, non molto lontana da località Valle Falsa. E soprattutto non lontana dalle altre due aree di cantiere dove sono in corso di realizzazione le opere di costruzione per altri due fabbricati – in una di queste aree, come è ormai noto, i lavori sono fermi per via delle complicazioni incontrate dalla Sapaba, società campana di costruzioni che ha ricevuto in subappalto da un gestore lussemburghese l’incarico di realizzare una struttura logistica simile a quella di Amazon – destinate ad altrettanti operatori commerciali, ancora sconosciuti. Nella documentazione pubblicata dal Comune farense si legge come il nuovo stabile sarà composto da “un unico corpo di fabbrica ad uso deposito di 15mila 523,98 metri quadrati, con annessa palazzina uffici di un solo piano fuori terra posizionata a sud. Il deposito avrà un’altezza massima di 12,50 metri, e gli uffici saranno ubicati su tre piani: al piano terra, lungo il lato ovest, si troveranno la reception, due ambienti separati adibiti ad ufficio, gli spogliatoi divisi per sesso e i servizi igienici”. Una struttura destinata, quindi, ad ospitare non soltanto attività logistiche “di magazzino”, ma anche uffici amministrativi per la gestione delle attività dell’utilizzatore del magazzino. Perché come è ormai noto, Vailog, leader internazionale nella realizzazione di infrastrutture per la logistica, si limita a realizzare i “contenitori”, che poi vengono venduti o affittati ai clienti del marchio. Tra i quali, e anche questa è ormai cosa nota, figurano aziende di primo livello su scala internazionale. Ed ecco che, quindi parte di nuovo il “toto-nomi” su chi sarà l’utilizzatore del nuovo complesso realizzato dalla società amministrata da Eric Veron: da mesi ormai si sente parlare di uno dei marchi del gruppo Adeo – tra i quali figura la multinazionale del fai date più famosa del mondo, Leroy Merlin -, che in maniera pressoché certa dovrebbe sbarcare a Passo Corese la prossima primavera. Non è escluso però che anche un brand leader delle spedizioni – su tutti Sda e Tnt – potrebbe fare il suo approdo in terra sabina, trasferendo in provincia di Rieti una parte delle attività logistiche destinate al centro-sud Italia. Come è prassi, e come è già accaduto per Amazon, le riserve verranno sciolte solo alla fine. Intanto però le ruspe tornano a muoversi nel polo logistico di Passo Corese, che attende ancora il suo definitivo decollo.

Paolo Giomi