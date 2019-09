La frana rischia di venire giù, il Comune stanzia i soldi per intervenire

Un altro passo è stato fatto. Il Comune di Monterotondo, tramite il dipartimento Governo del territorio, ha approvato una determinazione con la quale si impegnano 354mila per la prima fase dei lavori che riguardano il versante franoso di via delle Fornaci. Il 19 agosto c’era stato l’affidamento del progetto esecutivo alla società Sondedile di Vazia. Quest’ultima dovrà, a stretto giro, redigere il Piano operativo di sicurezza e il “Piano delle terre” per poi aprire il cantiere che dovrebbe protrarsi fino a fine marzo 2020. A inizio anno, infatti, in seguito a studi e perizie, veniva “dichiarata un’elevata pericolosità del versante compreso tra via della Fornaci e via Serrecchia” suggerendo “un intervento di consolidamento dell’intero versante”. Per questo il 21 gennaio 2019 l’allora vicesindaco reggente Antonino Lupi decise di chiudere il tratto di strada interessata dallo smottamento dando quindi mandato al dipartimento Governo del territorio di avviare le procedure per la progettazione delle opere di consolidamento del versante interessato dal movimento franoso. Un procedimento per il quale ci è voluto del tempo prima di arrivare a questa fase a causa degli elevati costi che andranno affrontati, circa due milioni. In questa fase dei lavori, mirati all’eliminazione delle condizioni di instabilità, si rimodellerà il versante con la rimozione del terreno di riporto in frana e la realizzazione di una gradonatura capace di incrementare ulteriormente le condizioni di stabilità; si realizzerà una paratia di valle, avente lo scopo di consolidare il versante collinare e mettere in sicurezza la sottostante via delle Fornaci; infine si realizzerà anche una paratia di monte, con lo scopo di consolidare definitivamente i manufatti edilizi soprastanti. Lavori più urgenti che mai. Negli atti progettuali si legge che “la rottura profonda ha già intercettato la superficie topografica di monte emergendo come una lunga frattura visibile sul terreno e sulle pavimentazioni. Una situazione che dopo le alluvioni di fine luglio è addirittura peggiorata” dato che i periti hanno “verificato un collasso di parte del versante in oggetto che ha prodotto la mobilitazione delle masse notoriamente instabili presenti sullo stesso” e tutto ciò significa che in “occasione di eventi meteorici ancora più intensi e/o persistenti, è logico attendersi ulteriori e ben più importanti collassi del versante in questione per il quale permane l’urgenza degli interventi di consolidamento”. Insomma, non c’è tempo da perdere perché il versante potrebbe venire giù in qualsiasi momento.

Matteo Torrioli