Invaso da topi, chiude il Comune

“Presenza massiccia di attività murina” e “rischi dovuti alla presenza del Mus musculus”. Così, a un primo sguardo, si potrebbe pensare (per chi non è del mestiere) a un qualche problema legato ad animali marini. Invece il Mus Musculus, in sintesi e senza troppi giri di parole, è semplicemente il topo. O “sorcio”, come si dice a Roma e dintorni. Gli uffici comunali di Palazzo Orsini saranno chiusi dal 4 al 6 settembre per una urgente derattizzazione. Il 7 agosto 2019, si legge nell’ordinanza del sindaco, Riccardo Varone, che pianifica la chiusura del Palazzo Comunale, “il responsabile del servizio demografico ha trasmesso al servizio ambiente ed igiene urbana una nota con la quale ha attestato la presenza massiccia di attività murina e la necessitò urgente ed immediata di eseguire un intervento di disinfestazione e sanificazioni dei locali interessati dal fenomeno”. L’attività murina non è altro che l’attività dei topi del Vecchio Mondo. Senza Google o un dizionario risulterebbe quanto meno indigesto per un normale cittadino capire di cosa parla l’ordinanza. Del resto, anche la Zanichelli, in un articolo sul proprio portale del 2013, scriveva nella rubrica “L’Antiburocratese” che con la dicitura “attività murina” “molti passanti non capiranno nulla”. Sfidiamo, infatti, a trovare una persona che di fronte ad un topo esclami “Oh, ecco un Mus Musculus”. Tornando all’ordinanza, si legge ancora che “per contrastare la diffusione dell’attività murina, i provvedimenti di prevenzione, se attuati nelle sole aree dove viene rilevata, non è sufficiente a contenere l’infestazione e che soltanto con un intervento radicale e accurato delle aree pubbliche di competenza si riuscirà a ridurre al minimo i rischi dovuti alla presenza del Mus musculus”. Per questo si è reso necessario procedere alla chiusura temporanea dei locali comunali interessati dal 4 al 6 settembre. In questo periodo saranno comunque garantiti i servizi essenziali dello stato civile (denunce di morte).

MONTEROTONDO