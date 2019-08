Tutte le priorità del cratere in un documento che i Comuni consegneranno a commissario e Governo

I Comuni del cratere reatino sono al lavoro per la redazione di un documento congiunto, da presentare a commissario e Governo, nel quale vengono messe nero su bianco le priorità di ogni singolo territorio di fronte alla ricostruzione e alla sua eccessiva lentezza. Con l’intento di velocizzare le procedure e consentire ai borghi devastati dal terremoto di tre anni fa di prendere definitivamente l’atteso percorso verso il ritorno a un barlume di normalità. “L’obiettivo è quello di redigere un documento programmatico - rivela il sindaco di Accumoli, Franca D’Angeli - nel quale scrivere le priorità e le necessità di ogni singolo territorio, al fine di dare alle istituzioni che sovrintendono alla ricostruzione uno strumento, si spera utile, per porre in essere tutte quelle misure finalizzate alla velocizzazione dei procedimenti, attraverso regole chiare e precise”. E soprattutto veloci. Tra le richieste abbozzate ce n’è una pressoché condivisa in ogni angolo del cratere: sburocratizzare le norme da tutti quei lacci e lacciuoli che zavorrano i processi di ricostruzione e che tengono lontani i privati cittadini dalla presentazione delle domande presso l’Ufficio speciale di Rieti. Secondo quanto si apprende, l’auspicio degli amministratori è quello di ultimare la stesura del documento nei prossimi giorni, e di consegnarlo a commissario e Governo, qualsiasi siano i referenti, entro la fine di settembre. A quel punto, qualora fosse ancora necessaria una dimostrazione da parte dei territori colpiti dal terremoto, non ci sarà più nessun alibi per le istituzioni sovra-comunali, e ogni ritardo o indecisione sarà di diretta responsabilità di chi verrà messo in possesso di tutti gli strumenti per agire e non lo farà. Intanto nel borgo reatino che fu epicentro del terremoto del 24 agosto 2016 proseguono gli incontri tra amministrazione e cittadinanza per studiare la delocalizzazione di una porzione del capoluogo comunale e di due intere frazioni, Tino e San Giovanni, oltre a una parte di Grisciano. “Per quanto riguarda Accumoli, si tratta di un numero di edifici situati nella parte bassa del capoluogo, quella intorno alla chiesa – ha detto ancora il sindaco D’Angeli – per quei luoghi ci stiamo confrontando con la cittadinanza per individuare, anche grazie alle loro proposte, luoghi alternativi per la ricostruzione. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella relativa alla ricostruzione in una porzione dell’area dove oggi si trovano le Soluzioni abitative d’emergenza (Sae), che è già urbanizzata, e che consentirebbe, alla rimozione delle casette, una ricostruzione rapida delle abitazioni e dei nuovi edifici”.

