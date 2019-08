Marco Ligabue in concerto a Pescorocchiano

Dopo tre dischi in cinque anni, Marco Ligabue, fratello del noto cantautore di Correggio, continua il suo nuovo percorso fatto di tantissimi concerti - il 31 agosto sarà a Pescorocchiano - e di singoli. Incredibile il numero dei live all’attivo: oltre 500 da quando ha iniziato il percorso da cantautore. Per l’estate 2019 una bella novità: il singolo “Altalena”, dal 28 giugno in radio e in tutti gli store digitali. Da sempre attento ai cambiamenti di linguaggio nella musica, Marco ha scritto il brano a quattro mani con il giovane amico e autore Leonardo Cristoni e ha affidato l’arrangiamento a uno dei produttori più talentuosi del momento, Federico Nardelli. Le sonorità sono ispirate all’indie/folk dei “Mumford & Sons”, di cui Marco è da sempre fan, mentre il testo è fortemente emotivo: l’altalena viene cantata come metafora della vita.