Il "Festival delle eccezioni" quest'anno è all'insegna del "piccolo"

Dal 20 al 22 settembre si svolgerà la seconda edizione del Festival delle Eccezioni, promosso e organizzato dall’associazione culturale “Schegge di Cotone” con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Varrone. La prima edizione nasceva dalla volontà di approfondire il rapporto dialettico tra regole, caos e creatività, sui confini e limiti come occasione di libertà; sull’eccezione come riflessione rispetto alla normalità. La seconda edizione avrà, invece, come tema il “piccolo”. “Piccolo” perché ridotto, di breve durata nel tempo e nello spazio, effimero ma prezioso, oppure “piccolo” perché di giovane età, o magari di poca importanza. Saranno analizzate le potenzialità innovative dei progetti su piccola scala e su come da questa dimensione si possa fare rete, per creare realtà più complesse, che non perdono di vista la dimensione umana e sociale del fare. L’infinitamente piccolo degli atomi e l’infinito dell’universo e delle poesie. Tre giorni di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico con incontri, installazioni, esibizioni e laboratori: questi gli elementi costitutivi del calendario della seconda edizione del Festival delle Eccezioni.

A. S.