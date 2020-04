25 aprile: De Maria (Pd), 'uniamo Paese attorno a valori Resistenza e Costituzione'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Oggi, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, ricordiamo il sacrificio di chi si è battuto contro il nazismo e contro il fascismo, conquistando libertà e democrazia per tutti gli italiani, anche per chi allora combatteva dall'altra parte. Dall'Antifascismo e dalla Resistenza è nata la nostra Costituzione. Oggi, in un momento così difficile per l'Italia, è intorno ai valori della Costituzione che si può e si deve unire la nostra comunità nazionale. La Costituzione ci indica la via da seguire, oggi più che mai, e ricordare dove stanno le sue radici ci rende più forti per affrontare le sfide che abbiamo di fronte". Così Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di Presidenza della Camera.