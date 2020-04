Coronavirus: Gualtieri, 'economia avrà bisogno di congruo periodo di rilancio'**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "È evidente che dopo uno shock quale quello subìto quest’anno e che ci auguriamo non si protragga anche nel 2021, l’economia avrà bisogno di un congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nella premessa al Def che è stato pubblicato oggi dal Mef sul sito. "Non è tuttavia troppo presto per elaborare una strategia di rientro dall’elevato debito pubblico. Tale strategia - sottolinea Gualtieri - dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, il che richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati incentrati sull’innovazione e la sostenibilità nel quadro di una organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme di ampia portata".