Coronavirus: morti sospette, perquisizioni Nas in Rsa di Mediglia

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Da questa mattina, giovedì 24 aprile, sono in corso le perquisizioni dei carabinieri del Nas nella Rsa di Mombretto di Mediglia, comune in provincia di Milano, struttura al centro di un'indagine della procura di Lodi che indaga per diverse decine di morte sospette avvenute forse per coronavirus. L'inchiesta, a carico di ignoti, è aperta per epidemia colposa e omicidio colposo.