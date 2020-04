Coronavirus: Amendola, 'bene Recovery Fund, ora chiudere entro giugno'**

Coronavirus, a Milano sequestrate 240mila mascherine non a norma

Milano, 24 apr. (askanews) - A Milano la Guardia di Finanza ha sequestrato 240mila mascherine non a norma che venivano vendute come chirurgiche o come dispositivi di protezione personale senza le corrette certificazioni. 30mila erano già arrivate in 12 farmacie della stessa cooperativa, pronte per essere vendute ai cittadini che ne hanno necessità in quanto obbligatorie in Lombardia ma ancora ...