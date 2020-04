Coronavirus: Sicilia, manifesto firmato da 500 scrittori a sostegno cultura e case editrici (2)

(Adnkronos) - "Siamo costretti a stare lontani, ma è pur vero che il pensiero non può rimanere ad un metro di distanza, anzi deve rincorrere il fluire di altri pensieri, avvinghiarsi tra le trame delle parole altrui, trattenerle, amarle - si legge ancora nel manifesto firmato da scrittori ed editori- Le case editrici indipendenti, imprese culturali coraggiose, stanno pagando un prezzo altissimo e la ripresa sarà molto dura sia per loro che per noi. Una casa editrice è come una famiglia, un libro che vede la luce è una creatura di cui prendersi cura fino a farle spiccare il volo. Tutto questo ha subito un arresto. Fiere, Festival ed eventi sono stati annullati, occasioni mancate che non potranno mai essere sostituite dai mille modi “social” che noi, stiamo portando avanti per rimanere accanto alle nostre lettrici e ai nostri lettori".

"Ci uniamo pertanto alla battaglia del nostro mondo editoriale, che poi ci appartiene come una seconda pelle, siamo al loro fianco in questo momento difficile - si legge ancora - Quel mondo che non si regge sui grandi numeri, sui nomi importanti, sulla pubblicità che spesso annienta i rapporti sociali, ma che ha il coraggio di far crescere i sogni e di investire nella bella scrittura, in quel segmento di bellezza che spesso rimane in penombra, offuscato dalle copertine patinate messe in vetrina. Per tale ragione sosteniamo la proposta dei nostri editori rivolta al Parlamento siciliano e che si tradurrebbe in un doppio risultato, da un lato sostenere le realtà che stanno subendo uno stop prolungato e dall'altro, rafforzare la rete delle biblioteche comunali che sono e dovrebbero essere ancor di più, luoghi di socialità e di confronto culturale in tutti i nostri territori e le nostre comunità".

"Ci appelliamo alle Istituzioni, alle librerie, alla sensibilità delle tante donne e dei tanti uomini che amano la lettura invitandoli a sostenerci. Comprare un nostro libro, regalarlo o consigliarlo è un atto d’amore ed un’esperienza unica per chi ancora desidera meravigliarsi dinanzi alla scoperta - dicono gli scrittori - Aiutateci, sostenete le vostre autrici e i vostri autori siciliani, divulgate la bellezza che la nostra terra è ancora in grado di donarci. Non permettiamo che la piccola e media editoria possa non tornare ad esserci dopo questo terribile momento".