Coronavirus: Ips, nessuna 'crisi' per miliardari Usa, per Bezos +25 mld da 1/1

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Nessuna 'crisi' in vista per i miliardari. Dal primo gennaio al 10 aprile, infatti, 34 dei 170 più ricchi miliardari statunitensi hanno visto il loro patrimonio netto crescere di decine di milioni di dollari. Otto miliardari, tra i quali il fondatore e Ceo di Amazon Jeff Bezos, il Ceo di Tesla Elon Musk e il fondatore di Zoom, Eric Yuan hanno visto il loro patrimonio crescere di oltre 1 miliardo di dollari. E' quanto emerge da un report dell'Institute for Policy Studies (Ips) pubblicato oggi che rileva che il patrimonio dei miliardari negli Usa tra il 2010 e il 2020 "è aumentato dell'80,6%, oltre cinque volte l'incremento medio della ricchezza delle famiglie Usa".

Dal primo gennaio al 15 aprile il patrimonio di Bezos, rileva lo studio, sarebbe aumentato di 25 miliardi di dollari. "Un'impennata senza precedenti e che è superiore addirittura al pil dell'Honduras che nel 2018 ammontava a 23,9 miliardi di dollari". Il crollo in borsa del 'giovedì nero' del 12 marzo aveva danneggiato pesantemente Bezos il cui patrimonio complessivo era sceso a 105 miliardi di dollari. "Ma da quel giorno la ricchezza di Bezos ha continuato a crescere anche grazie alla chiusura di centinaia di migliaia di piccole imprese che sta offrendo ad Amazon l'opportunità di aumentare la sua quota di mercato". Anche la scrittrice MacKenzie Bezos, l'ex moglie di Jeff Bezos, tra il primo gennaio e il 15 aprile 2020 avrebbe guadagnato 3,5 miliardi di dollari.

I Bezos ma non solo. Anche il fondatore di Tesla, Elon Musk, sostiene Ips, ha guadagnato dal primo gennaio al 10 aprile oltre 5 miliardi di dollari dal primo gennaio di quest'anno. Per Yuan si stima un guadagno di 2,58 miliardi di dollari anche grazie al successo riscontrato da Zoom in questo periodo di emergenza coronavirus. Per Steve Ballmer, il proprietario dei Los Angeles Clippers owner ed ex Ceo di Microsoft il guadagno è stato di 2,2 mld di dollari.