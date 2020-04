Coronavirus: D'Alfonso (Pd), 'serve molta più Europa per aiutare ripresa'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "C'è bisogno di molta più Europa. E che l'Europa faccia l'Europa per aiutare la ripresa delle imprese, delle famiglie e delle città". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Radio Radicale'. è il senatore del Pd, Luciano D'Alfonso sull'emergenza coronavirus. "C'è il problema degli enti locali da affrontare che non hanno più provviste fiscali perché è stato interrotto tutto e comunque devono garantire servizi fondamentali", rileva D'Alfonso. Proprio per questo, aggiunge, "ha fatto bene il Governo a fare in modo che ci sia una copertura finanziaria verso gli enti locali di 3 miliardi di euro alla quale saranno aggiunti altri 1,5 mld. Altrimenti gli enti locali rischierebbero di non avere capacità di pagamento".

Per D'Alfonso, in questo momento, "sostanzialmente si sta determina quel clima di collaborazione" necessario per far fronte a questa emergenza.

Per quanto riguarda eventuali errori della Regione Lombardia nell'affrontare la crisi, D'Alfonso non si sbilancia: "per giudicare questi fatti avremo tempo". Tuttavia, rileva l'esponente del Pd, "dal 5 gennaio tutte le regioni sapevano tutto. Era partita una lettera circolare a tutti che metteva in guardia tutti e che metteva tutti in grado di fare il proprio dovere". Comunque, rileva D'Alfonso, "bisognerà affrontare il tema anche dell'Oms e su quello che ha fatto. Ma tempo per parlarne ci sarà", sottolinea il senatore del Pd osservando che "c'è comunque da questa crisi la consapevolezza che da soli non si fa nulla e non si vincono le battaglie".