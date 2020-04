Coronavirus: Fedeli, 'impegnarsi a riaprire scuole a settembre in sicurezza'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "La responsabilità della politica è assumere oggi l’impegno di riaprire le scuole a settembre garantendo la tutela della salute e seguendo un criterio basato sulla flessibilità”. Lo ha affermato la senatrice Pd Valeria Fedeli nel corso di una diretta Facebook promossa da 'Più Europa'.

“In una situazione totalmente inedita, in cui ancora oggi non sappiamo quasi nulla di questo virus, le scelte politiche -ha aggiunto l'ex ministra dell'Istruzione'- diventano particolarmente complesse e il principio di cautela va sempre rispettato. Ma credo che dal giorno dopo la chiusura totale e giusta dei primi di marzo, sulla scuola sarebbe stato necessario, e lo è ancora, comunicare chiaramente. Cosa che non è accaduta e ancora non accade. Al punto che quando si è cominciato a parlare di riaperture delle aziende, non si è pensato, complice una vecchia concezione del valore dell’istruzione da 0 anni in poi, a intrecciare la questione con quella della riapertura dei servizi educativi e della scuola".

"Considerato che siamo quindi già in ritardo, io credo -ha concluso Fedeli- che sia ora il tempo di organizzare da subito il massimo degli spazi possibili affinché dal primo settembre si possa incrociare istruzione in presenza con la didattica a distanza. Se non lo facciamo temo possa complicarsi molto anche il piano delle altre riaperture".