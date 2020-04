Trapani: guida sotto effetto di droga e offende carabinieri sui social, denunciato

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - Guida sotto l’effetto di droghe, non si ferma all’alt dei carabinieri e una volta raggiunto li offende e posta il video sui social. Adesso per un 42enne di Salemi (Trapani), già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica, diffamazione aggravata e trattamento illecito di dati. L’uomo, alla guida della sua auto, non si è fermato a un posto di blocco ed è stato fermato poco dopo al termine di un breve inseguimento. Sottoposto ad accertamenti in ospedale è risultato positivo alla cocaina. Indispettito e forse preoccupato per i rischi verso i quali andava incontro (denuncia penale e ritiro della patente) il 42enne ha ripreso i carabinieri senza il loro consenso, li ha offesi e poi ha postato il video sui social. Per lui è così scattata la denuncia.