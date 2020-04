Coronavirus: Giacomelli-Biffoni, 'ingiustificate difformità su imprese da prefetti'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Si registrano alcune ingiustificate e clamorose difformità di posizioni e di decisioni nei confronti delle imprese dello stesso settore produttivo, ad esempio la manifattura tessile, da parte di prefetti di varie zone del Paese". Lo sottolineano Antonello Giacomelli del Pd e il sindaco di Prato, Matteo Biffoni.

"Non dubitiamo che il ministro dello sviluppo economico e quello degli interni sapranno immediatamente, entro la stessa giornata di oggi, ristabilire l’uniformità di interpretazione delle norme da parte di chi dovrebbe per funzione assicurare, soprattutto in una fase così difficile, comportamenti coerenti e corretti nei confronti delle comunità di tutti i territori. A maggior ragione evitando di penalizzare quelle realtà dove è molto più basso il livello di contagio”, concludono.