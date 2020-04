Coronavirus: Gallera, 'piano segreto? Se così fosse sarebbe gravissimo' (2)

(Adnkronos) - "Il 15 febbraio il ministro Di Maio - ricorda l'assessore lombardo Gallera - imbarca su un cargo tonnellate di mascherine e dispositivi di protezione individuale per la Cina e noi il 22 ci siamo trovati a non avere le mascherine e a non avere le protezioni per i nostri concittadini. Spero che tutto sia avvenuto nella logica che nessuno sapeva o aveva previsto perché se no sarebbe ancora più grave".

Sul fronte dell'emergenza coronavirus "noi abbiamo fatto quello che c'è stato chiesto, se qualcuno aveva scenari diversi e aveva già una percezione di quello che sarebbe potuto accadere e non ci ha messo nelle condizioni di strutturarci sarebbe gravissimo", conclude Gallera.