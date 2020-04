Festa della Liberazione

Festa liberazione, il chitarrista di Fara in Sabina Daniele Lupi suona "Bella ciao". Il video

Festa liberazione, il chitarrista di Fara in Sabina Daniele Lupi suona "Bella ciao". Daniele Lupi, chitarrista, insegnante e presidente dell’associazione culturale Corde Sciolte di Fara in Sabina, ha registrato un breve video con un suo arrangiamento di "Bella Ciao", una versione particolare in occasione del 25 Aprile. "Sono un musicista - dice Daniele Lupi - e, com’è facile immaginare, in questi ...