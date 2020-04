Coronavirus: Fico, 'ok Mes senza condizioni? Vedremo quando sarà nero su bianco'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Quello di domani al Consiglio Ue sarà un dibattito molto difficile e credo che dobbiamo essere tutti uniti nel supportare il nostro governo". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista al Tg3.

Quanto a una possibile adesione al Mes osserva: "Il Mes è uno dei punti che si affronteranno. Abbiamo già detto che cosi come lo abbiamo conosciuto, stile Grecia, non è accettabile. Se sarà senza condizionalità, vedremo... se sarà scritto nero su bianco allora potrebbe essere possibile ipotizzare un'adesione ma prima bisogna vedere il documento, un documento che non ancora non c'è, che non esiste".