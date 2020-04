Coronavirus: F. Sala, 'dati AllertaLom anonimi e su server pubblico'

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "L'app AllertaLom è pubblica, è di Regione Lombardia, i dati sono anonimi e conservati su un server pubblico". Lo ha chiarito il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, intervenuto alla diretta Facebook, spiegando che sono arrivate molte richieste di chiarimento sull'app. "Abbiamo raggiunto e superato il nostro obiettivo di un milione di utenti unici con oltre 2,1 milioni di questionari compilati". L'applicazione registra 1.091.397 di utenti unici e 2.185.797 questionari compilati.

"Con l'ultimo aggiornamento realizzato - spiega Sala - e' diventato possibile compilare il questionario anonimo anche per i propri familiari, cosi' da favorire la partecipazione delle fasce più anziane o dei bambini. Si tratta di un grande patrimonio statistico informativo". Le province dove il questionario e' stato maggiormente compilato sono Milano, Monza Brianza e Lecco che hanno visto la partecipazione di più del 10% della popolazione, ma in nessuna provincia si scende sotto il 6%.

"Il 5,9% dei partecipanti - ha precisato il vicepresidente Sala - segnala la presenza di almeno 2 sintomi non lievi di cui il 2,1% ne segnala 3. Tra i sintomi più comuni riportati la dissenteria con il 13,9%, l'alterazione del gusto e dell'olfatto con il 6% e una quota non trascurabile di persone con congiuntivite, il 4% e stanchezza oltre la norma, il 3%". Dai dati statistici e' emerso che il 25% dei partecipanti si sposta per lavoro, di questi il 31% di questi resta nel proprio Comune, e in media il 75% degli spostamenti per lavoro avviene all'interno della stessa provincia. Le mete più frequenti degli spostamenti sono Milano, Brescia, Bergamo e Monza.