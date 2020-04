25 aprile: Prodi, 'allora spirito condiviso, oggi ho dei dubbi che ci sia...'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ho dei dubbi che ci sia lo stesso spirito. Allora c’era uno spirito condiviso. In questi giorni vedo con preoccupazione quando leggo delle tensioni tra Regioni e Stato e tra le regioni tra di loro. Non è una premessa allo spirito comune che si deve avere in questi casi". Lo dice Romano Prodi a Radio 1 quando gli viene chiesto un commento sullo spirito di questi giorni in parallelo allo spirito del 25 aprile.