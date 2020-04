25 aprile: a Milano fiori su oltre 400 targhe che ricordano partigiani

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - A Milano si festeggerà il 25 aprile, nonostante il coronavirus. In città il 'momento istituzionale' sarà quello in Comune, con il sindaco Giuseppe Sala, il presidente dell'Anpi provinciale, Roberto Cenati, e Libera Milano. Il Comune porterà poi dei fiori sulle oltre 400 targhe che nei municipi ricordano i partigiani e chi si è sacrificato durante la Resistenza.

Ci sono alcune proposte 'online' di Milano è Memoria: a partire da venerdì 24 aprile sarà visitabile virtualmente all’indirizzo www.milanolibera.it la mostra “Storie, immagini e voci della Resistenza”. "Partigiane 2.0 La libertà ha sempre vent'anni" è invece il titolo del documentario prodotto dall'Associazione Chiamale Storie e Sky Arte. “È in gioco l’avvenire. 1945 – 2020: le voci della Resistenza, le parole per la Ricostruzione” è l’iniziativa digitale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per il 25 aprile. A partire dalle 9:30 sulla pagina Facebook della Fondazione, reading e interventi di voci dal mondo della cultura, della politica, del lavoro, riflettono sul senso che il 75esimo anniversario del giorno della Liberazione oggi può avere in chiave di ricostruzione, per immaginare la ripartenza.