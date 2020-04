Coronavirus: Pd, 'banche contribuiscano a garantire liquidità a imprese'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L'impegno del Governo a favore delle imprese sia sostenuto da tutti gli attori del sistema economico, compreso chi si occupa di erogare il credito: le imprese bancarie". Lo afferma Pietro Bussolati, responsabile Imprese e professioni della segreteria nazionale Pd.

"Il Governo è impegnato a garantire liquidità alle imprese italiane, auspichiamo che sui prestiti alle imprese sia doverosa una collaborazione stretta con il sistema creditizio. Per questo obiettivo occorre che tutti facciano la loro parte, siamo certi che tutti stiano facendo il massimo per non far mancare il sostegno a nessuna impresa italiana”.