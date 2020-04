Coronavirus: in Lombardia 161 morti, nuovo calo ricoveri**

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati da ieri 161 nuovi morti, in calo dai 203 di ieri. Calano ancora i ricoveri, secondo i dati della Regione: in terapia intensiva si liberano 34 posti per un totale di 817 occupati, in ospedale se ne liberano 113. I dimessi rispetto a ieri sono 736.