Gruppo 24 Ore: al via la nuova strategia digitale di 24 Ore Eventi (2)

(Adnkronos) - Con il lancio della nuova offerta digitale, cambierà il palinsesto delle iniziative di 24 Ore Eventi. A maggio si parte con 'Gse per lo sviluppo e la crescita del paese' (6 maggio), la prima tappa del roadshow Gioin (15 maggio), organizzato in collaborazione con Digital Magics sui temi dell’Open Innovation, mentre il 25 e 26 maggio si terrà la due giorni del Business Tech Forum.

A giugno e luglio sono prviste le ulteriori tappe di Gioin e la partenza di Innovation Days che si pone come punto di riferimento per il confronto con le eccellenze imprenditoriali e istituzionali del territorio e che quest’anno si focalizzerà sui temi relativi all’Italia che riparte. Nell’offerta dei summit verticali dedicati all’approfondimento e all’analisi delle singole Industry come il Design Summit e il Food & Made in Italy Summit e i primi appuntamenti della serie “Donne di...". Nella seconda parte dell’anno, da settembre in poi, il calendario prevedrà un mix tra eventi digitali e eventi fisici, questi ultimi pensati per essere comunque riconvertibili in formato digitale, senza necessità di riprogrammazione, nel caso in cui, per l’evoluzione della situazione sanitaria, non fosse possibile o consigliabile realizzarli fisicamente.

“Con il lancio dei nuovi format digitali – spiega l’ad di 24 Ore Eventi Federico Silvestri – crediamo di aver messo a disposizione del mercato uno strumento adeguato al delicato momento che stiamo vivendo, rispondendo all’esigenza delle Aziende e delle Istituzioni che hanno bisogno di comunicare tempestivamente, in modo diverso e ancora più incisivo. In questa nuova fase, così delicata e determinante per il futuro del Paese, mettiamo a disposizione la grande esperienza del Gruppo 24 ORE con la qualità e l’autorevolezza dei suoi contenuti e la capacità di andare in profondità nelle analisi. Un contributo ad alto valore aggiunto che siamo convinti possa essere capace di fotografare il cambiamento, intercettare le opportunità per lo sviluppo e creare strumenti e soluzioni per contribuire al 'new Deal' che il Paese dovrà necessariamente attuare".