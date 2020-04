Coronavirus: Cdm alle 21, Def e scostamento bilancio tra 50 e 55 mld**

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Consiglio dei ministri in programma questa sera per le 21 a Palazzo Chigi. Sul tavolo il Def e lo scostamento di bilancio, che in queste ore balla tra 50 e 55 miliardi: si tratta delle risorse del decreto aprile, che andranno a lavoratori, imprese, famiglie, sanità e Protezione civile. (segue)