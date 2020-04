Coronavirus: fonti Lombardia, sorprendono dubbi Zingaretti su commissariamento

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio nonché segretario del Pd, dice "non credo che la Regione Lombardia debba essere commissariata". Da un leader e presidente di Regione "sarebbe stato lecito aspettarsi una risposta secca, un 'no', perché non c’è motivo per chiedere il commissariamento della Lombardia se non quello della polemica politica -spiegano fonti della Regione Lombardia-. Le parole di Zingaretti sono sorprendenti, soprattutto dopo gli appelli alla responsabilità pronunciati con la consueta saggezza dal presidente della Repubblica".