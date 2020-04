Coronavirus: Crimi, 'no fughe in avanti ma ripartenza intelligente' (2)

(Adnkronos) - "È una sfida cruciale, che non possiamo permetterci di affrontare con superficialità - rimarca ancora il capo politico del M5S -. Sono certo che l'Italia saprà rispondere da Paese unito, da comunità che vuole rinascere e ritornare a correre come e più di prima. Ma per non inciampare, per non rendere vani gli sforzi e i sacrifici che tutti abbiamo compiuto sin qui, occorre essere prudenti e cauti".

"Lo dobbiamo a coloro che in questa battaglia hanno perduto tanto. Lo dobbiamo a quanti ancora oggi non si risparmiano e vanno avanti a lottare con tutte le proprie forze. Lo dobbiamo a tutti i cittadini, che quando torneranno ad uscire di casa per andare al lavoro o per svolgere le proprie attività dovranno poterlo fare nella maggior sicurezza possibile. Andiamo avanti verso questo obiettivo, senza rinunciare a quell'unità e a quel senso di responsabilità che ci hanno accompagnati finora", conclude Crimi.