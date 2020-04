Coronavirus: D'Incà, 'regionali dopo estate, possibile election day' (2)

(Adnkronos) - Secondo D'Incà, questa soluzione consentirebbe un possibile 'Election Day': "A seguito del decreto, dunque, si apre la possibilità per una convocazione di tutte le consultazioni elettorali per la seconda metà di settembre in un unico 'Election Day' che consentirebbe di raggruppare tutte le consultazioni elettorali in un’unica data. In questo modo si metterebbe al centro la salute dei cittadini, oltre a rendere possibile un risparmio economico per le casse dello Stato, garantendo anche il pieno esercizio dei diritti politici e provocando un minore impatto sull’anno scolastico 2021, dal momento che le scuole, come sappiamo, sono in gran numero una sede di seggio".