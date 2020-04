Coronavirus: Ceccanti, 'per app serve legge, un dpcm non basta'**

Zingaretti: "Servono reddito universale e UE per farcela"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2020 Zingaretti servono reddito universale e UE per farcela "Dobbiamo investire sulla dimensione sociale. Dobbiamo dire la verita' alle persone: i problemi economici saranno drammatici, molti perderanno il lavoro o l'impresa. Nessuno rimarra' da solo: serviranno strumenti come un reddito universale per chi si trova in poverta' e sostegno a imprese. Per fare ciò ...