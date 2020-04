Saipem: con Rfi avvia secondo lotto Alta Velocità Brescia-Verona

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Il consorzio Cepav due per l'Alta velocità, in cui Saipem detiene una partecipazione pari al 59,09 % e di cui ha la leadership operativa, ha ricevuto da Rfi (Fs Italiane) la "formale comunicazione che notifica l’avvenuta assegnazione e disponibilità di un’ulteriore tranche di risorse finanziarie per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della tratta Alta Velocità/Alta Capacità Brescia Est - Verona del valore complessivo di circa 514 milioni di euro, di cui la quota di competenza Saipem è pari a circa 304 milioni di euro". Lo fa sapere una nota.

"Rete Ferroviaria Italiana non si è mai fermata e non lo ha fatto neanche durante l’emergenza Covid-19", afferma Maurizio Gentile, amministratore delegato e dg di Rfi. "L’assegnazione dei lavori del tracciato ferroviario che collegherà le aree urbane di Brescia e Verona, parte integrante del Core Corridor TEN-T Mediterraneo, rappresenta - spiega -un contributo concreto alla ripartenza dei cantieri e dimostra ancora una volta il grande impegno della principale stazione appaltante del Paese. L’opera contribuirà a promuovere la mobilità sostenibile del territorio e permetterà inoltre di incrementare la capacità e la regolarità del trasporto ferroviario, di ridurre i tempi di viaggio e di aumentare la frequenza dei treni”.

In particolare, il secondo lotto costruttivo prevede il completamento da parte del Consorzio Cepav di "due delle opere civili della tratta Brescia Est – Verona e la realizzazione dell’armamento ferroviario, della trasmissione elettrica e delle tecnologie dell’intera tratta". Come nel 2018, in occasione dell’assegnazione del primo lotto costruttivo, il contratto tra Cepav due e Rete Ferroviaria Italiana prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 chilometri, compresi i 2,2 dell’interconnessione “Verona Merci”, di collegamento con l’asse Verona – Brennero. Nell’ambito della linea ferroviaria Milano – Verona, Saipem, per il tramite del citato consorzio Cepav due, ha anche partecipato alla realizzazione del tratto di linea Treviglio – Brescia di 39 chilometri ed ulteriori 11,7 di interconnessione con linee convenzionali.