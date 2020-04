Coroanvirus: Musumeci, 'no al plexiglas nelle spiagge siciliane'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - No all'uso del plexiglas sulle spiagge siciliane. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Live su Canale 5. "La Sicilia ha 1.650 km di costa - spiega - abbiamo un paesaggio straordinario e credo che il plexiglas si possa usare in altri ambienti ma non per fare turismo. Bastano i dispositivi". E aggiunge: "Proprio oggi ne sono arrivate 56 tonnellate acquistati da noi".