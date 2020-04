Coronavirus: aumentano dimessi in Lombardia, terapie intensive -25

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - I dimessi da coronavirus salgono a 42.759 in Lombardia, diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva pari a 922, 25 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva aumentano: 10.342, +300 nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati sono 264.155, +8.824.