Coronavirus: Anelli (Lega), 'Pd e M5S provano a infangare Lombardia, falliranno'

Yanira guarita dal Covid esce dall'ospedale tra gli applausi col suo bebè in braccio

(Agenzia Vista) New York, 19 aprile 2020 18-04-20 Yanira guarita dal Covid esce dall'ospedale tra gli applausi col suo bebè in braccio E' stata dimessa Yanira Soriano la paziente malata di covid-19 ricoverata a New York. La donna quando è stata ricoverata era incinta di 34 settimane ed è stata in ventilazione per 11 giorni. / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev