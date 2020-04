Coronavirus: Ferrazzi (Pd), 'no elezioni Veneto a luglio ma in autunno'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Se dovesse passare la decisione che ogni Regione può autonomamente definire la data delle elezioni regionali, credo che il periodo migliore sarebbe il prossimo ottobre". Lo afferma il senatore del Pd Andrea Ferrazzi.

"La finalità del decreto in arrivo -spiega- è infatti quella di evitare il diffondersi del virus evitando gli assembramenti. Una campagna elettorale con elezioni a luglio non lo consentirebbe. Chiedo a Zaia responsabilità: non è minimamente pensabile mettere a rischio mesi di sacrifici di famiglie e imprese venete, così come non sarebbe comprensibile lo spreco di denaro pubblico con una doppia indizione delle elezioni regionali in luglio e di quelle comunali in autunno. La Regione usi invece quei soldi per la ripresa economica dei veneti".

"Si pone poi la questione del diritto dei cittadini di conoscere i candidati, siano essi candidati al consiglio regionale siano essi candidati alla presidenza. È evidente infatti -conclude Ferrazzi- che anche questi ultimi hanno il diritto-dovere di farsi conoscere ai nostri cittadini veneti".