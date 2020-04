Coronvirus: Deidda (Fdi), 'governo pensa solo a spartizione poltrone'

Pronta nuova area sanitaria OGR di Torino, le immagini in time-lapse dell'allestimento

(Agenzia Vista) Torino, 18 aprile 2020 Pronta nuova area sanitaria OGR di Torino, le immagini in time-lapse dell'allestimento L’area sanitaria temporanea allestita in tempi record nelle Officine Grandi Riparazioni di Torino è pronta per ospitare i primi pazienti che hanno superato la fase critica dell’infezione da Coronavirus in altri ospedali ma hanno ancora bisogno di cure prima di essere ...