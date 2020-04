Giornalisti: Anzaldi, 'Polizia postale individui autori minacce a Verdelli'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Massima solidarietà al direttore di 'Repubblica' Verdelli per le nuove minacce ricevute. E’ auspicabile che la Polizia postale, visti i mezzi tecnici oggi disponibili per poter risalire alla reale identità di qualsiasi account e post in rete, assicuri al più presto alla giustizia gli autori di queste reiterate minacce”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva Michele Anzaldi.

“Siamo sicuri che si stia facendo tutto il possibile -aggiunge- e che ci siano già tracce sulle quali gli inquirenti stanno lavorando, è davvero inspiegabile che si possa continuare a minacciare di morte impunemente il direttore di uno dei primi quotidiani nazionali. Chi minaccia deve essere assicurato rapidamente alla giustizia”.