Coronavirus: Biancofiore, 'Mes solo con clausola Hardship'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Gli annunciati 400 miliardi con tanto di roboante conferenza stampa del premier Conte, non solo non esistono ma nelle intenzioni del governo in zona Cesarini, non sono altro che una vera e propria patrimoniale di sistema che riporta al pericolosissimo bail in e quindi di fatto ai prelievi forzosi dai conti correnti degli italiani". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.

"Far bella figura innanzi agli italiani con i soldi degli italiani, motivo per il quale il premier ha detto di no al Mes che sono denaro pronto e frusciante ben sapendo che chiedendo l’applicazione della clausola di Hardship , avrebbe messo il Paese e il governo presente e futuro, al riparo da sorprese giagulatorie. La pandemia da Coronavirus assolutamente imprevedibile è infatti svincolato da colpe (a parte quelle della Cina) e non può che impattare in maniera completamente diversa sulle regole del fondo salvasti negoziate dieci anni prima".