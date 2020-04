25 aprile: Fratoianni, 'insofferenza Fdi puntale come allergia stagionale'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Come ogni anno, puntualmente come un’allergia stagionale, arriva l’insofferenza di Fratelli d’Italia per il 25 aprile”. Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Non riescono proprio a comprendere -aggiunge- che è il giorno di liberazione dell’Italia dal virus del nazifascismo, non riescono proprio a distinguere vittime e carnefici, chi stava dalla parte giusta della libertà e chi stava con Mussolini e Hitler. Si rassegnino -conclude Fratoianni- il 25 aprile 'Bella Ciao' risuonerà ancora più forte".